Biasin: "Italiano deve ricordarsi che dovrà giocare a Firenze, mi aspetto un'accoglienza elettrica"

Il noto giornalista ha parlato dell'episodio che ha scatenato le polemiche del dopogara, ovvero l'esultanza di Italiano

A Radio Sportiva ha parlato il noto giornalista Fabrizio Biasin che ha commentato la vittoria del Bologna contro la Fiorentina: "Il Bologna ha giocato veramente bene e ha messo sotto una squadra che veniva da una striscia di vittorie notevole e che ha espresso uno dei calci più belli d'Italia."

Su Italiano: "Italiano è un istintivo, è uno che non si fa troppi pensieri prima di agire, e nemmeno questa volta ci ha pensato troppo però, per me, l'esultanza che ha avuto significa che tra lui e la Fiorentina non è stato un addio sereno. Nel calcio esiste anche questo, quindi smetterei di dire che tutto debba essere sempre bello e corretto però deve ricordarsi che non si esaurirà tutto alla partita di ieri perchè a Firenze lo accoglieranno in una maniera diversa."

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