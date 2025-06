Biasin: “Palladino è stato maltrattato dai dirigenti, trattamento davvero ingeneroso per lui”

A Radio Sportiva il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato tra i vari temi anche dell’uscita dalla Fiorentina di Raffaele Palladino con le dimissioni della scorsa settimana: “Palladino è un tecnico giovane che sa stare a certi livelli e lo ha dimostrato perché ha portato di nuovo in Europa la Fiorentina e questo non era scontato. Ha vissuto una stagione altalenante con dei picchi alti ma anche grandi bassi da dove però si è sempre rialzato. Palladino è stato maltrattato durante tutto l’anno dai suoi dirigenti perché si è visto che non aveva un buon rapporto con Pradé ad esempio, ha vissuto un periodo complicato e non ho compreso perché abbia subito questo trattamento che è stato ingeneroso.”