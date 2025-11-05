Biasin assolve Pioli: “Tutti filantropi col portafoglio degli altri. Reazione di Ranieri comprensibile”

All’interno del suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche di Fiorentina-Lecce e delle conseguenze che hanno visto l’esonero di Stefano Pioli.

Ecco le parole del noto giornalista sulla squadra viola:

“Della Fiorentina non c’è molto da dire se non che una situazione del genere non era francamente pronosticabile neppure dal più illuminato degli analisti. Solo un paio di osservazioni: molti dicono che Pioli avrebbe dovuto rinunciare all’ingaggio. Rispetto al beau geste che nel mondo del calcio hanno fatto pochi illuminati (Gattuso sicuramente), mi limito a riportare il celebre detto: son tutti filantropi col portafoglio degli altri. E ancora, Luca Ranieri: che in campo non abbia un atteggiamento da Sorbona e Cambridge è un dato di fatto, che sia il capitano della squadra e in qualche modo debba tenere il fuoco acceso… è altrettanto vero. Nel caso di Fiorentina-Lecce, tra l’altro, siamo dell’idea che il rigore nel finale fosse legittimo e che una volta tolto dal var (ma sui contatti non faceva fede la decisione dell’arbitro di campo?) abbia perso le staffe come le avrebbe perse il 90% di coloro che, invece, lo hanno attaccato al grido di “brutto e cattivo!”.