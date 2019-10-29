Labaro Viola

Tuttomercatoweb, Biasin: "Ribery si è ricordato troppo tardi che deve comportarsi da campione"

Il commento di Biasin sull'atteggiamento di Ribery della scorsa domenica.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 13:21
Tuttomercatoweb, Biasin: "Ribery si è ricordato troppo tardi che deve comportarsi da campione" -
News
Fiorentina
Biasin
Ribery
Condividi

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato la domenica di Ribery per tuttomercatoweb: “All’attaccante viola andava eccome di vincere contro la Lazio, si è arrabbiato per la sostituzione, ha litigato col suo allenatore ed ha spinto un assistente. Poi si è ricordato di essere un campione e ha chiesto scusa a tutti. Ma il giudice sportivo è stato (giustamente) inflessibile: tre giornate di stop per il francese”.

Fonte: tuttomercatoweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok