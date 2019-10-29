Tuttomercatoweb, Biasin: "Ribery si è ricordato troppo tardi che deve comportarsi da campione"

Il commento di Biasin sull'atteggiamento di Ribery della scorsa domenica.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato la domenica di Ribery per tuttomercatoweb: “All’attaccante viola andava eccome di vincere contro la Lazio, si è arrabbiato per la sostituzione, ha litigato col suo allenatore ed ha spinto un assistente. Poi si è ricordato di essere un campione e ha chiesto scusa a tutti. Ma il giudice sportivo è stato (giustamente) inflessibile: tre giornate di stop per il francese”.

Fonte: tuttomercatoweb