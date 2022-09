Biasin ancora incredulo: “Io non ho mai visto il portiere della Fiorentina nel secondo tempo”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato in diretta ne corso della trasmissione Pressing in onda su Italia Uno, queste le sue parole in merito a Fiorentina-Juventus:

“Vlahovic non può rimanere in panchina e quello è un clamoroso errore, ma se anche gioco io in attacco di punta nella Juventus quella partita non può finire con un solo tiro in porta in tutta la partita. Se tu prendi undici della Juventus e ne metti altri undici, anche se fai turnover totale, non può passare è terminare la partita con un tiro in porta e vedere un secondo tempo senza passare mai la metà campo. Io il portiere della Fiorentina nella partita non l’ho mai visto”

