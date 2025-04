Biasin su Kean: “Per tutti era lo scapestrato da 0 gol, mai visto un giocatore così cambiato in un anno”

Fabrizio Biasin ha parlato sul canale Youtube di Cronache di spogliatoio della stagione di Moise Kean e dell’importanza della Conference League, queste le sue parole:

“Ragazzi, che stagione sta facendo Kean. Possiamo parlare del più grande cambiamento di un giocatore tra una stagione e quella dopo. Kean è passato da 0 a 26 gol in una stagione, ma non sono tanto i gol a sorprendermi, è più una questione di ragionamenti che si fanno su un giocatore che fino a un anno fa era per tutti lo scapestrato che non vede la porta e che ha giocato benino un anno al Psg. Adesso è diventato leader totale, anche contro il Celje lo ha dimostrato quando gli hanno annullato due gol e ha avuto sempre la mentalità di voler ripartire subito e segnare di nuovo. Impressionante”.

Sull’importanza della Conference ha aggiunto:

“Hanno inventato questa competizione quindi chi è iscritto è tenuto ad arrivare fino in fondo, quindi la Fiorentina fa bene a prenderla sul serio e se dovesse vincerla fa bene a festeggiarla a modo come hanno fatto a Roma. Detto ciò è chiaro che hanno creato questa competizione che ha un livello molto basso. L’hanno creata per portare qualche partita in più”.