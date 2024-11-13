Biasin: "Commisso fa buoni affari con la Juve: Nico sempre out, Vlahovic va a momenti. Preso Kean a 13 milioni"

Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW si è soffermato anche sul campionato della Fiorentina. Queste le sue parole:"Ma che campionato stanno facendo Lazio, Fiorentina e Atalanta? Dopo le prime di c...

Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW si è soffermato anche sul campionato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Ma che campionato stanno facendo Lazio, Fiorentina e Atalanta? Dopo le prime di campionato qua e là si leggeva “Palladino sarà il primo a saltare”. Mentre ad agosto volavano pernacchie sull’acquisto di Kean: “Ma chi hanno preso?” E giù di gomito (oh, io per primo). E, invece, alla fine Commisso con la Juve fa sempre buoni affari.

Fateci caso: Bernardeschi non è mai più stato quello visto in viola, Chiesa ha lasciato come ha lasciato, Nico per adesso è stato più in infermeria che in campo, lo stesso Vlahovic va a corrente alternata e si trova nel mezzo di una questione delicata legata al rinnovo. E in tutto questo Rocco si è preso il vice capocannoniere della serie a per 13 milioni più 5 di bonus".

LE PAROLE DI DANILO CATALDI

https://www.labaroviola.com/cataldi-quando-vedevo-kean-pensavo-che-fosse-una-bestia-secondo-me-puo-fare-ancora-di-piu/276816/