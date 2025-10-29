Biasin: “La Fiorentina ha fatto il peggior inizio possibile, era impensabile vederla così in basso”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista di Libero Fabrizio Biasin per parlare della gara di stasera tra Inter e Fiorentina: “Stasera sarà una gara delicata per i viola che hanno cominciato malissimo e che nessuno si sarebbe aspettato in questo modo visto che non ha vinto nemmeno una gara, mentre l’Inter ne ha già perse 3 e non può commettere altri sbagli. Penso che un pareggio farebbe arrabbiare tutti, anche se credo che darebbe ancora vita a Firenze a Pioli perché un punto a Milano non è mai male. Se avesse perso col Bologna, sarebbe stato già esonerato, credo.”

Prosegue: “A Milano ci sarà qualche fischio per lui, ma niente di eccezionale. Credo ci sarà tanta indifferenza perché ci sono altri ex allenatori ben più odiati di lui in giro. Con l’Inter Pioli iniziò bene, non aveva una grande squadra e si sciolse come neve al sole alla fine, ma non era colpa sua perché l’Inter era disastrata.”

Su Chivu: “Avevo paura della sua inesperienza, invece ha tanta personalità e ha preso in mano la squadra dopo il 5-0 contro il PSG e sta costruendo qualcosa. Mi piace molto la sua comunicazione perché non è banale ed è molto diretto senza fare tanti giri.”

Sull’Inter: “Davanti ci dovrebbe essere Pio con Lautaro al posto di Bonny, con a centrocampo Sucic titolare, per il resto il turnover sarà limitato perché l’Inter non può rischiare stasera di perdere altri punti, mi aspetto più o meno i migliori.”