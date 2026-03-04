Biasin: “Occhio a giocare con il destino. La Fiorentina rispetto alle altre ha la rosa più forte”

Biasin si è espresso, su TMW, sul tema del cambio modulo di Vanoli contro l’Udinese e secondo come, secondo lui, la Fiorentina non può retrocedere: “Vanoli si sta giocando la salvezza alla Fiorentina...

Biasin si è espresso, su TMW, sul tema del cambio modulo di Vanoli contro l’Udinese e secondo come, secondo lui, la Fiorentina non può retrocedere: “Vanoli si sta giocando la salvezza alla Fiorentina e tutti dicono che alla fine ce la farà perché ha la rosa migliore tra le pericolanti. E probabilmente è così, ce la farà, ma occhio a scherzare col destino: il cambio modulo a Udine, seppur dettato dall'assenza di Dodo, è parso francamente poco logico e ha tolto sicurezza”.