Biasin: “Sul tocco di mano Pongracic in Fiorentina-Inter troppe versioni. Sistema arbitrale in tilt totale”

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin, di fede nerazzurra, ha voluto sottolineare la propria delusione verso gli arbitri italiani e il sistema che lo governa. Ritornando su Fiorentina-Inter il giornalista sportivo ha voluto ribadire: “La squadra di Chivu è in evidente calo, a Firenze ha fornito una prestazione scadente soprattutto nel secondo tempo. Per quanto riguarda gli arbitri, il dato di fatto è che il resoconto settimanale non basta a rasserenare i tifosi, e il motivo è che non ci si fida più”.

Continua la propria analisi affermando: “Prendete ad esempio il tocco di mano di Pongracic domenica sera. Alcuni esperti hanno detto che non era penalty, altri dicono invece che fosse rigore, altri che invece dichiarano che poteva essere dato come non. Questo significa che il regolamento non è chiaro e consente sempre a chiunque ne voglia parlare, di avere validi argomenti per difendere la propria tesi. La conclusione quindi è una sola: il sistema arbitrale italiano è in tilt totale”.