Biasin: “Per il Como facile con i soldi degli indonesiani? facile una fava, consentitecelo”

Si è chiuso già agli ottavi di finale il cammino della Fiorentina in Coppa Italia. Al Franchi, il Como ha mostrato maggiore brillantezza fisica e mentale, imponendosi con autorità e confermando un momento di forma decisamente positivo. Una prestazione che non è passata inosservata, soprattutto agli occhi di Fabrizio Biasin, che su Tuttomercatoweb.com ha analizzato il successo dei lariani soffermandosi sul valore del loro progetto.

Il giornalista ha sottolineato come il Como continui a essere sottovalutato da molti, nonostante risultati e crescita evidenti: “E poi c’è il Como, squadra ancora poco stimata, quasi lì per caso. ‘La zona Champions? Sono in 5 per quattro posti’. E vabbè… Gli stessi che non considerano i lariani, in genere, scelgono anche la via dello sberleffo: ‘Il Como? Facile con i soldi degli indonesiani’. Facile una fava, consentitecelo. Il Como ha speso e spende, ma ha speso e spende bene. Il Como non compra giocatori da 40 milioni che finiscono al macero tre mesi dopo, preferisce prenderne tre da I0-15 che raddoppiano il loro valore in un anno o anche meno”.

Biasin ha poi rafforzato il concetto, ribadendo come dietro agli investimenti ci sia soprattutto una visione chiara e coerente: “Un esempio tra i tanti che si possono fare: Anastasios Douvikas, 26 anni, 11 gol e 1 assist. Costo: 13 milioni. Valore attuale, a un anno dall’acquisto: certamente di più. E lo stesso vale per la quasi totalita dei giocatori che compongono la rosa di Fabregas. E vedremo se Andres Cuenca – prossimo innesto – farà lo stesso percorso. I soldi sono importanti, le idee di più”.