Biasin: “Non esistono giocatori vecchi; esistono giocatori non all’altezza. Dzeko è un grande colpo”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’arrivo di Dzeko alla Fiorentina su Tuttomercatoweb: “C’è gente che dice “vergogna basta vecchi” avendo visto Dzeko alla Fiorentina e altri giocatori attempati approdati in Serie A. In linea di massimo è vero, poi ci sono delle eccezioni: Dzeko alla Fiorentina, De Bruyne al Napoli e Modric al Milan sono alcune di quelle. Magari non sono buone notizie per il campionato italiano che punta sui “vecchi”, ma sono ottime notizie per chi li ha in squadra. Non esistono giocatori troppo vecchi; esistono giocatori non abbastanza forti.”