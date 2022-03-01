Biasin: ''Vlahovic? La Fiorentina sbagliò a dire che non si sarebbe mai inchinata alla Juve''

Fabrizio Biasin torna sulla vicenda che ha diviso un'intera piazza ed un'intera tifoseria. E domani primo faccia a faccia al Franchi.

Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha parlato, in un estratto del suo consueto editoriale per tuttomercatoweb.com, ancora una volta del trasferimento di Vlahovic alla Juventus. Queste le sue parole:

''Vlahovic torna là dove è diventato grande. E ben sappiamo cosa lo attende, non certo un clima in stile Carnevale di Rio. E ci auguriamo che tutto si limiti a qualche sonora pernacchia, perché il dato di fatto è uno: Vlahovic è un giocatore della Juve perché ha scelto il bianconero, ma anche e soprattutto perché la proprietà viola ha scelto legittimamente di incassare un gran bel malloppo. E ha fatto bene. Al limite, semmai, doveva risparmiarsi la dialettica precedente, quella del club che mai si sarebbe inchinato allo strapotere bianconero. Ecco, quella cosa lì non era davvero necessaria".

STANGATA PER LA FIORENTINA, BONAVENTURA SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE: ''ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE''

https://www.labaroviola.com/stangata-per-la-fiorentina-bonaventura-squalificato-per-due-giornate-espressioni-irriguardose/167328/