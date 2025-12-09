9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:45

Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”

9 Dicembre · 19:41

Gli opinionisti di Pressing ritengono che la Fiorentina non retrocederà al netto delle enormi difficoltà che sta attraversando

Nel corso di Pressing, è stata sottoposta agli opinionisti una domanda che inizia ad essere molto ricorrente anche e soprattutto in casa Fiorentina, legata alla possibile retrocessione di viola. Secondo il giornalista Fabrizio Biasin, “la Fiorentina non aveva possibilità di retrocedere fino ad un mese fa, poi l’1% che è diventato 5. Adesso dico che per me si salva, ma il rischio è altissimo”.

Sandro Sabatini, invece, ha detto che “se non batte il Verona, la Fiorentina retrocede”, mentre Riccardo Trevisani sostiene che “la Fiorentina è entrata nella lotta per non retrocedere, anche se era impensabile, ma non posso pensare retroceda con quella rosa”. Lo stesso cuore viola, Emiliano Viviano, in conclusione crede che “la Fiorentina è sicuramente in lotta per non retrocedere, prima lo si capisce meglio è, ma penso che Firenze e la Fiorentina troveranno la maniera per tirarsi fuori”.

