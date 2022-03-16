Biasin ricorda: "L'Inter nel primo tempo contro la Fiorentina a Firenze non ha mai visto la palla"

Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha parlato della gara di sabato contro la Fiorentina della sua Inter

Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha parlato di Inter-Fiorentina a Radio Bruno, le sue parole:

"In casa Inter bisogna trovare l'umore, qualcuno esagerava e parlava di Inter più bella di sempre, gli stessi adesso se la stanno prendendo con l'allenatore che sta facendo il suo dovere, ma adesso se vuoi vincere lo scudetto devi cambiare marcia. Nel primo tempo dell'andata di Fiorentina-Inter non l'abbiamo mai vista la palla e questo non ci era mai successo, tutto il primo tempo e anche i primi 10 minuti del secondo tempo siamo stati messi sotto dalla Fiorentina come non è mai successo. Adesso credo che Italiano sia migliorata anche nella gestione di partite come quella, adesso la squadra viola penso sia più quadrata nella gestione" conclude Biasin.

ALIA GUAGNI SI LAMENTA DI MILANO...

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