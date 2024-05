Biasin: “Atalanta-Fiorentina? Partita grottesca. Tutti stanno pensando di portare la Roma in Champions”

Il giornalista Fabrizio Biasin, durante l’ultima puntata di Lascia Raddoppia andata in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, ha così commentato il recupero di Atalanta-Fiorentina che si giocherà dopo la fine del campionato. Le sue parole:

“Dopo la partita di ieri, sono partiti i ragionamenti sul fatto che l’Italia possa portare la 6° squadra in Champions se l’Atalanta, fisiologicamente, non farà punti tra Torino e Fiorentina. Mi sono immaginato quest’ultima partita grottesca tra Atalanta e Roma, nel senso che si va a giocare alla fine del campionato, perché il calendario impedisce di trovare uno spazio e quindi ci sarà questa strana partita, che magari non conterà più niente, però potrebbe anche contare. Quindi ci saranno due squadre che diranno «Prego, faccia lei… no faccia lei». Alla fine credo che tutti quanti stiano pensando di portare la sesta squadra in Champions. Certo, è vero che se lasci fuori la Roma hai più possibilità di guadagnare col market pool e magari se togli 50 milioni alla Roma hai anche un’avversaria meno forte. Però penso che sia una partita molto particolare”.

