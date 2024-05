El Kaabi avverte la Fiorentina: “Desidero la Conference, darò il massimo per vincerla”

Ayoub El Kaabi, attaccante dell’Olympiacos e capocannoniere della Conference, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole in vista: “Oggi lavoro al massimo, cercando di fare tutto nel modo corretto: dormire bene, mangiare bene. In passato non potevo permettermelo perché non avevo soldi. Ora ho tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie a Dio, giocherò una finale di Conference League e darò il massimo per vincere quel trofeo, perché lo desidero davvero”.

