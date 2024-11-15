Biasin estasiato: "De Gea è il portiere più forte della Serie A. La Fiorentina non è un fuoco di paglia"

Questa Fiorentina mi sta sorprendendo come poche squadre mi hanno sorpreso negli ultimi anni a questa parte

Fabrizio Biasin, nel consueto appuntamento di Cronache di Spogliatoio con L'ascia raddoppia, ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino, soffermandosi sulle prestazioni dei nuovi acquisti del club viola. Queste le sue parole:

"La Fiorentina mi sta sorprendendo come poche squadre mi hanno sorpreso negli ultimi anni, soprattutto perché ha iniziato la stagione malissimo. Sembrava una squadra senza né capo né coda, con un allenatore arrivato dal Monza che non sembrava avere la minima idea di come mettere insieme una serie di giocatori in un ambiente completamente diverso. Eppure, poi è scattata la magia, che non è affatto casuale, perché è una magia portata da un allenatore che ha le idee molto chiare, con giocatori che hanno sposato appieno il suo entusiasmo e le sue convinzioni.

Ci sono giocatori scartati altrove, come Bove, che rappresenta perfettamente il profilo del giocatore che non era ben considerato altrove, e ora invece Bove gioca davvero. Poi c'è Kean, che fino a ora ha segnato zero gol: preso dalla Fiorentina, ma ora sembra un altro giocatore, ha una fame incredibile. Penso che Gosens sia andato via perché voleva tornare in Serie A e nessuno lo voleva: se sta bene, è uno degli esterni più forti in assoluto in Europa. C'è anche Gudmundsson, che abbiamo visto solo a sprazzi, ma è un super attaccante e lo sappiamo. Colpani, voluto da Palladino, è un giocatore destinato a crescere. E infine, De Gea, che è un vero leader e, a mio avviso, il portiere più forte della Serie A. È proprio un leader. Di solito, le squadre che fanno l'exploit all'inizio poi tendono a smarrirsi, perché mancano di figure di riferimento. Ma la Fiorentina ha questi leader. Questa squadra è davvero entusiasmante."

Dodo convocato dal Brasile! Il terzino della Fiorentina esprime la sua gioia sui social: “È un onore”

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