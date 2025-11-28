Pastore: “Ci sono già proclami di disperazione, ma la stagione è lunga. La Fiorentina non molli l’Europa”

Giuseppe Pastore, noto volto di Cronache di Spogliatoio, si è espresso sul momento tragico della Fiorentina di Vanoli, al netto dell’ennesima sconfitta: “Si arriva al 27 novembre già con questi proclami di disperazione, ma la stagione è lunga. La Fiorentina ha bisogno di vincere quelle due-tre partite per respirare, ma finché non le vincerà, andrà in campo soprattutto nelle partite facili, contro il Verona, contro l’Udinese, con una cappa psicologica fortissima, come si è visto col Lecce.

Il pubblico è disamorato, Dzeko lo critica a fin di bene, ma magari rimane solo la critica. Servirebbe una società che la Fiorentina al momento non ha, con un allenatore arrivato da poco che sta cercando di darle un’impronta un po’ più battagliera, nonostante la rosa non lo sia così tanto. Poi inizi a mollare l’Europa, perché inizi a pensare al campionato, ma l’Europa potrebbe essere una scialuppa di salvataggio.

Secondo me, la Fiorentina deve solo sperare di vincere queste partite che la tirino fuori dalle ultime tre, e poi, respirando un po’, potrebbero uscire i valori che non si stanno vedendo”.