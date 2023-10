Pastore applaude: “Ricordo ancora l’ovazione ricevuto contro la Fiorentina, i tifosi sono incredibili”

Ai microfoni del portale di Gianluca Di Marzio ha parlato l’ex centrocampista del Palermo Javier Pastore. Queste le sue parole: “Per un giocatore, l’ovazione di uno stadio di un’altra squadra è bellissimo. Io in quel momento ero in crescita, arrivavo dalla tripletta nel derby. Mi è successo anche con la Fiorentina, quando mi hanno sostituito quasi alla fine della partita e tutto lo stadio si è alzato in piedi ad applaudirmi. Milano e Firenze sono stati 2 episodi molto gratificanti: sono stati incredibili”.

LA RIVELAZIONE DI CALAMAI