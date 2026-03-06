Pastore: “La Fiorentina è prigioniera della sua incostanza tattica: il Parma è l’avversario peggiore per i viola”

Giuseppe Pastore ha commentato l’imminente scontro diretto valido per la salvezza tra Fiorentina e Parma all’interno del programma l’Ascia raddoppia in onda su Cronache di Spogliatoio:

“La Fiorentina affronta un avversario molto difficile perché arriva dopo Udine che è una delle peggiori partite stagionali. Ad Udine devi fare punti, non puoi fare una prestazione indecorosa. Arriva un Parma che è ideale per mettere in difficoltà la Fiorentina, squadra che difende con un blocco basso e sfrutta bene i calci piazzati e abbiamo visto la Fiorentina quanto soffre i calci piazzati. Il Parma non ha nessun problema a sporcarsi le mani, quindi la Fiorentina dovrà avere la pressione di fare risultato. Una partita molto difficile che arriva mezzora dopo Lecce-Cremonese che influenzerà Fiorentina-Parma.”

Sui problemi dei viola:

“La Fiorentina è prigioniera della sua incostanza anche tattica. E’ incredibile come questa squadra cambi continuamente anche il suo modo di giocare nonostante la logica indichi di seguire un canovaccio e mi sembra che l’allenatore stia un po’ pagando ma non sta trovando grandi risposte dai giocatori nè vecchi nè nuovi. Fiorentina-Parma è una partita troppo importante, se fallisci ritorni al punto di partenza ma il destino della Fiorentina passa anche da Lecce-Cremonese, basta fare un punto in più di una delle due e non si tratta di un’impresa titanica. Vedo la Fiorentina ancora salva, anche perdendo col Parma sarebbe comunque li ma è una squadra che non sa gestire la paura; l’ha avuta ma non le è piaciuta. Deve ritrovare qualche giocatore di peso: Dodo, Solomon, Gosens e Kean su tutti.”