Pastore: “Il Milan ha sempre sofferto a Firenze, ma la Fiorentina nelle grandi partite ha Saturno contro”

Il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sul prossimo impegno della Fiorentina, che affronterà il Milan di Pioli in casa. Le sue parole:

“Non è una partita scontata e lo dice la storia recente: il Milan di Pioli a Firenze ha perso due volte contro Italiano, aggiungendo anche la vittoria con lo Spezia. Partita difficile da pronosticare. La Fiorentina è più fresca, ha mandato meno giocatori in nazionale rispetto al Milan, anche se in mente ha la Coppa Italia. Il Milan è più spensierato in campionato, perché tanto non può n’é scendere e n’é salire. Si gestirà le energie per farsi trovare pronti per giovedì sera in Europa League. Spero sia una partita divertente, lo sono sempre stato tra Fiorentina e Milan. La Fiorentina nelle grandi partite ha sempre Saturno contro, come a San Siro all’andata con la parata di faccia di Maignan. Il Milan ha sempre sofferto a Firenze e questa potrebbe essere la classica partita in cui si fa trovare trovare un po’ distratto. Pulisic potrebbe arrivare arrivare scarico dal viaggio. Vedo però tanti gol”.

