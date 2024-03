Sabatini: “Pradè non ha la stessa autorevolezza di Barone. Italiano grave perdita per la Fiorentina”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Lady Radio nella settimana che porta a Fiorentina-Milan, queste le sue parole:

“Il dolore resterà, non so come ripartirà la Fiorentina, spero bene ma certe cose sono incalcolabili, non va fatto nemmeno il paragone con quello che accadde con Astori. Sappiamo che la realtà spesso è un’altra, da un punto di vista umana e manageriale è una perdita enorme. In questi giorni ho scoperto alcune statistiche che nessuno fa notare, la Fiorentina è la squadra che prende più pali in serie A ed è la squadra che ha subito meno legni, se unisci questo dato al dato sui rigori, la stagione della Fiorentina si analizza in maniera molto più positiva.

Conosco Pradè da sempre, da quando era al Teramo ed eravamo entrambi ragazzini. Commisso e Joe Barone hanno sempre tenuto Pradè all’interno della Fiorentina, è stata la miglior risposta sul suo valore. Poi dipende da come vengono raccontati i direttori generali e sportivi, vedete Tiago Pinto, ha fatto quello che avrebbero fatto tutti. Pradè ha avuto delle intuizioni e degli errori clamorosi, ma si pensa sempre alle cantonate, non alle cose belle. Pradè non parla nello spogliatoio con la stessa autorevolezza di Joe Barone, perchè è una figura temporanea, non si trova in una situazione facile adesso. Il professionista c’è ma è chiaro che Barone è un’altra cosa.

Io ero un grande fan di Italiano già dallo Spezia e dal Trapani, alla Fiorentina aveva fatto bene ma non proprio benissimo, l’ho criticato quando veniva detto che fosse il nuovo Klopp, quest’anno però vedo che è molto migliorato, quest’anno dategli i pali e i rigori sbagliati. Tatticamente fa delle cose nuove che lo scorso anno non faceva, ho visto un allenatore che sta facendo bene, lo ammiro molto più per quest’anno che per gli anni scorsi”

