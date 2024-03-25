Tuttosport: "La Juventus pensa ad uno scambio tra Arthur e Amrabat con la Fiorentina. Alla finestra il Milan"

Sofyan Amrabat farà ritorno alla Fiorentina dopo il flop al Manchester United, non mancano le pretendendi pronte a scommetere su di lui

Secondo quanto scrive Tuttosport la Juventus sarebbe interessata a Sofyan Amrabat che dopo l'esperienza negativa al Manchester United con ogni probabilità farà ritorno alla Fiorentina. Il club bianconero starebbe pensando di intavolare uno scambio alla pari con Arthur che attualmente è in prestito proprio alla Fiorentina. Alla finestra anche il Milan interessato al centrocampista marocchino e con Ibrahimovic che avendo un trascorso allo United ha buoni rapporti con la dirigenza inglese

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