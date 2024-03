Fila di 1 ora per comprare il biglietto per Fiorentina-Milan, sarà la partita dell’omaggio viola a Barone

Sono in vendita da stamani mattina i biglietti per Fiorentina-Milan partita valevole per Serie A che andrà in scena Sabato 30 Aprile al Franchi. Sarà una partita speciale considerando che sarà la prima dopo la tragica scomparsa del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, fin dalle prime ore di vendita i tifosi viola hanno preso d’assalto il portale online per comprare i biglietti tanto che i tempi di attesa sono di un ora. I prezzi dei Biglietti partono da 37 euro e si pensa che si arriverà al sold out con tanti tifosi viola che saranno presenti per dare un ultimo saluto a Joe Barone e mostrare la propria vicinanza alla squadra.

MINUTO DI SILENZIO PER JOE BARONE