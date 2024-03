Minuto di raccoglimento in Ecuador-Italia per Joe Barone, ad una settimana dal grave malore avuto poco prima di Atalanta-Fiorentina che poi purtroppo ha portato alla morte del dirigente viola. La partita si sta giocando proprio negli Stati Uniti, nel New Jersey. Tanti applausi per il direttore generale della Fiorentina purtroppo scomparso. Ecco le foto del momento di silenzio