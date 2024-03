Conference, aumentano i ricavi per i club partecipanti: stanziati 50 milioni in più per i prossimi 3 anni

Il format della Conference League, proprio come quello della Champions League ed Europa League, cambierà a partire dalla prossima stagione. Per le prime due competizioni europee si prevede un aumento del numero di partite, a differenza della Conference, dove nella prima fase saranno comunque sei, ma non saranno più previsti i gironi. Cosa cambierà dunque? I premi stagionali per i club partecipanti, in quanto la UEFA prevede uno stanziamento pari a 285 milioni a stagione per i prossimi tre anni, con 50 milioni in più rispetto agli anni precedenti. Calcio e Finanza ne riporta le modalità di divisione dei ricavi:

– Il 40% sarà assegnato alle quote di iscrizione: 114 milioni (94 milioni dello scorso ciclo)

– Il 40% sarà destinato a importi fissi legati alla performance: 114 milioni di euro (94 milioni dello scorso ciclo)

– Il 20% sarà assegnato al nuovo calcolo appena creato dalla UEFA: 57 milioni di euro (47 milioni di quote variabili e market pool dello scorso ciclo)

