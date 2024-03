Dalla Turchia: “Lo Sporting vuole prendere Beltran della Fiorentina in caso di cessione di Gyokeres”

Il noto giornalista turco Ekrem Konur ha parlato di un interesse dello Sporting per l’attaccante viola Lucas Beltran, infatti lo Sporting vede il Beltran il sostituto perfetto di Gyokeres che è attenzionato da tutte le big europee e con ogni probabilità partirà quest’estate. La Fiorentina ha acquistato Beltran dal River Plate la scorsa estate per 25 milioni di euro e dopo un periodo di ambientamento adesso l’attaccante argentino sta offrendo buone prestazioni e diversi goal, tanto da attirare le attenzioni dello Sporting.

💣❗🇦🇷 #SportingCP🟢 ❗

Sporting CP are planning to make a move for Fiorentina’s 22-year-old striker Lucas Beltrán if Viktor Gyökeres leaves in the summer transfer window. pic.twitter.com/hOqOts2J5g

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 25, 2024