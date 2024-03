Bonaventura rimane negli Stati Uniti, domani sarà presente al funerale di Joe Barone a New York

Giacomo Bonaventura era partito con la Nazionale italiana per le amichevoli contro il Venezuela (in Florida) e contro l’Ecuador (nel New Jersey). Il centrocampista viola, invece di tornare in Italia con i connazionali, è rimasto negli Stati Uniti per partecipare al funerale di Joe Barone, che si terrà martedì a New York, nel quartiere di Brooklyn. Bonaventura si unirà alla delegazione della Fiorentina, composta, tra gli altri, da Commisso, Ferrari e Pradè. Quindi l’ex rossonero tornerà in gruppo a metà settimana, anche se non sarà disponibile per il match di sabato tra Fiorentina e Milan, perché squalificato; sarà nuovamente a disposizione di mister Italiano per la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta.

FIORENTINA-MILAN VERSO IL SOLD OUT