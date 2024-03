Milan a lavoro in vista della Fiorentina: Bennacer a lavoro a Milanello. Domani torna Leao

Il Milan ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti a Milanello in vista della gara di sabato sera a Firenze contro la Fiorentina. Come riporta Sky, Pioli già oggi ha ritrovato alcuni nazionali, su tutti Bennacer, rientrato in anticipo dagli impegni con l’Algeria per un problema fisico. Già oggi, però, il centrocampista rossonero sta lavorando a Milanello. Non c’è, invece, Leao, al quale è stato concesso un giorno di riposo in più e tornerà da domani a lavorare coi compagni.

