Italiano ha ritrovato un Dodò rinato dopo l’infortunio. Sabato con il Milan può partire titolare

In mezzo alle lacrime a al dolore di un Viola Park ancora scosso dopo la scomparsa di Joe Barone, un sorriso illumina le stanze e i campi della Fiorentina. Quello di Domilson Cordeiro dos Santos, in arte Dodò. Il brasiliano, con il suo carattere acceso e ricco di gioia ha sostenuto la sua squadre e i suoi compagni. Anche per lui la perdita del direttore generale viola è stata un colpo duro da superare, ma adesso sta sfogando tutto il suo dolore in campo.

Italiano ha ritrovato un Dodò rinato dopo l’infortunio. Corre e lotta su ogni pallone, nessuno escluso. E adesso è arrivato il momento del riscatto. Sabato arriva il Milan di Pioli e il brasiliano potrebbe partire titolare. Una scelta che sorprenderebbe un po’ tutti in questo momento, ma forse Italiano ha bisogno di dare una scossa alla sua Fiorentina. Un posto per tre sulla fascia destra, adesso la Viola ritrova anche Dodò. Lo scrive il Corriere dello Sport.

