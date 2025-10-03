Pastore: "La Fiorentina lentamente si sta avvicinando alla fine del tunnel, Pioli non rischia l'esonero"

Il noto giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto su Cronache di Spogliatoio nel corso della puntata di "L'ascia e Raddoppia" parlando anche della Fiorentina, queste le sue parole:"Secondo Pioli non...

Il noto giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto su Cronache di Spogliatoio nel corso della puntata di "L'ascia e Raddoppia" parlando anche della Fiorentina, queste le sue parole:

"Secondo Pioli non rischia, è un rischio più percepito che reale. L'allenatore è una certezza, la Fiorentina gli ha fatto un triennale con uno stipendio alto. La squadra è imperfetta ma sono stati fatti degli investimenti. Piccoli 27 milioni, i riscatti di Fagioli e Gosens, la Fiorentina ha speso. Non penso che se perde con la Roma va a casa, sarebbe un grande problema. In ottica di chi arriverebbe dopo, che verrebbe contestato anche lui secondo il problema di Trevisani. Non è una piazza che ha bisogno di cambiare allenatore ogni 3 mesi. Però deve fare dei risultati, la Fiorentina è una squadra più forte della classifica che ha.

Con il Sigma ha giocato con un filo di gas e ha vinto. Non è mai scontato nulla. Però Fiorentina-Roma sono quelle che definiscono le svolte delle stagioni. Ho visto il bellissimo gesto di Gosens sui social. penso che la Fiorentina farà una frande partita Domenica. LA squadra mi dà la sensazione di essere lentamente più vicina all'uscita dal tunnel. Il calendario adesso è tosto ma i giocatori ci sono, c'è qualcuno che non si ambienta tipo Gudmundsson. Ci sono problemi in fase difensiva ma non è un altro allenatore che risolve. Anche perchè chi viene Spalletti? Ha un ingaggio esagerato e non sta nella dimensione della Fiorentina partire con Pioli ed esonerarlo per prendere Spalletti, nemmeno il Manchester United. Se prendi Pioli non lo mandi via alla 6° giornata ma servono dei punti."