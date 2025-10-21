Pastore: “La Fiorentina ha fatto una partita terrificante. I difensori sono mediocri a livello individuale”

Interrogato sul momento buio della Fiorentina, Giuseppe Pastore ha parlato della situazione in casa viola a Cronache di Spogliatoio.

Sulla partita di San Siro:

“La Fiorentina secondo me ha fatto una partita terrificante.

La Fiorentina aveva iniziato la stagione con entusiasmo, due punte importanti e tanti soldi spesi.

A Palladino si imputava di essere un po’ troppo sparagnino se alla 7^ giornata vai a San Siro contro un Milan dimezzato e non fai un tiro in porta fino ad un gol casuale.

E dopo quel gol non sai neanche approfittare della situazione e perdi la partita vuol dire che c’è un tracollo totale di idee, di strategia, di preparazione alla partita e di uomini. Se quando stai 0-1 a San Siro non si sa come, tiri fuori tutto quello che hai dentro e non perdi la partita. Poi Ranieri fuori, il rigore, per carità ma li devi dimostrare che sei vivo, perché sei terzultimo. Questa cosa mi fa pensare che si stia distribuendo un po’ di terrore perché se questo Milan cosi dimezzato non ci provi nemmeno..

La classica situazione della grande, media squadra che si trova impelagata.

La Fiorentina non mi pare abbia idea di cambiare allenatore però c’è anche la Conference League che toglie energie.”

Sull’episodio del rigore di Gimenez:

“Detto che è un rigorino, Parisi non può tenere un braccio cosi’, è un rischio e una grave ingenuità.

Abbiamo giustamente criticato Abisso ma io me la prendo anche un po’ con Marinelli.

Sono due anni che in Serie A ogni chiamata al Var si conclude con l’inversione della decisione, mi pare che in Champions League non sia cosi’. Marinelli sbagliando mantenne in Monza-Lecce il rosso a Baschi rotto.

Magari non l’ha vista ma se l’hai vista e l’hai valutata non puoi cambiare la decisione.

E’ un po’ mortificante anche per gli arbitri che quando capita quel momento vengono commissariati.

Gimenez fa una sceneggiata pessima però in un campionato in cui Nkunku non prende rigore perché resiste ad una trattenuta, gli arbitri lasciano il messaggio: state giù cosi’ almeno fischiamo“.

Sui problemi della squadra:

“Il tono di voce di Pradè e di Pioli era di chi era molto preoccupato.

La Fiorentina ha il Bologna di Vincenzo Italiano che è quarto e poi l’Inter a San Siro nell’infrasettimanale.

Io penso che le squadre che si mettono al sicuro lo fanno a partire dalla difesa, quando sei in difficoltà ti abbassi. I difensori sono mediocri a livello individuale e questo terrorizza ancora di più.

Baschirotto la Fiorentina non ce l’ha, ad avercelo…. La Fiorentina in quel reparto manca perché in mezzora finale anche arroccata dietro ha preso due gol. Anche De Gea che è un gigante quest’anno sbaglia. Per me Pioli rimane anche perché mi sembra ci sia un momento di empasse; quale grande allenatore verrebbe a Firenze in questo momento?”