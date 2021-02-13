Spezia, Erlic e Bastoni salteranno la partita di venerdì contro la Fiorentina per squalifica

Due assenze pesanti per i liguri

Venerdì prossimo lo Spezia andrà a Firenze per affrontare la Fiorentina, un altro match molto difficile ed importante vista la classifica. Due assenze pesanti per i liguri che dovranno fare a meno di Erlic e di Bastoni. I due erano in diffida e con l'ammonizione di questa sera salteranno dunque la prossima sfida per squalifica.

LEGGI ANCHE, PIRLO NON CI STA: “QUEL RIGORE ALLA JUVENTUS NON L’AVREBBERO FISCHIATO. CE NE SONO 4 A PARTITA”

https://www.labaroviola.com/pirlo-non-ci-sta-quel-rigore-alla-juventus-non-lavrebbero-fischiato-ce-ne-sono-4-a-partita/131113/