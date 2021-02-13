Spezia, Erlic e Bastoni salteranno la partita di venerdì contro la Fiorentina per squalifica
Due assenze pesanti per i liguri
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 22:30
Venerdì prossimo lo Spezia andrà a Firenze per affrontare la Fiorentina, un altro match molto difficile ed importante vista la classifica. Due assenze pesanti per i liguri che dovranno fare a meno di Erlic e di Bastoni. I due erano in diffida e con l'ammonizione di questa sera salteranno dunque la prossima sfida per squalifica.
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