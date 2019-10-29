Labaro Viola

Papà di Matteo Berrettini: "Segue poco il calcio perchè preferisce il basket ma tifa Fiorentina"

Queste le parole rilasciate da Luca Berrettini, papà di Matteo al Corriere dello Sport: "Tifa viola ma il calcio Matteo lo segue poco, siamo molto tifosi io e Jacopo, suo fratello. Lui preferisce il b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 12:43
Papà di Matteo Berrettini: "Segue poco il calcio perchè preferisce il basket ma tifa Fiorentina" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Berrettini
Matteo Berrettini
Condividi

Queste le parole rilasciate da Luca Berrettini, papà di Matteo al Corriere dello Sport: "Tifa viola ma il calcio Matteo lo segue poco, siamo molto tifosi io e Jacopo, suo fratello. Lui preferisce il basket".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok