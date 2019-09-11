Berrettini: "Fiorentina-Juve? Rivalità diversa rispetto a Federer-Nadal. Tifo viola perchè..."

Queste le parole rilasciate a Sky Sport 24 da Matteo Berrettini sulla sua fede calcistica: "Tifo Fiorentina perchè mio nonno è nato a Firenze. Quando mio babbo era piccolo lo portava sempre allo stadi...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport 24 da Matteo Berrettini sulla sua fede calcistica: "Tifo Fiorentina perchè mio nonno è nato a Firenze. Quando mio babbo era piccolo lo portava sempre allo stadio e lui ha trascinato di conseguenza me e mio fratello in questa passione viola". Inoltre a Berrettini è stato chiesto se fosse più difficile la sua presenza all'ATP Finals di Londra oppure la vittoria della Fiorentina sulla Juve: "Per scaramanzia dico la seconda ma la rivalità tra le due squadre è diversa da quella tra Federer e Nadal".