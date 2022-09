Nazione, il tifoso viola Berrettini parteciperà all’Atp 250 di Firenze 

Il torneo di tennis Atp 250 di Firenze (dal 10 al 16 ottobre al PalaWanny) si arricchisce della partecipazione di Matteo Berrettini. Il tennista romano (grande tifoso della Fiorentina) vorrebbe giocare in Italia in quella settimana, per guadagnare punti utili nella corsa alla Nitto Atp Finals di Torino. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CASSANO: “NELLA MIA IDEA DI CALCIO PER LA FIORENTINA PRENDEREI ARNAUTOVIC E NON IMMOBILE”