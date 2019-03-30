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Berrettini: "Come si fa a non confermare Pioli? Se la Fiorentina prende Di Francesco..."

Paolo Berrettini, ex c.t. delle nazionali Under 16, 19 e 20, ha parlato oggi  al termine dell'Open Day di Coverciano, soffermandosi sulla guida tecnica della Fiorentina: "Pioli? Lo ritengo un bravo al...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
30 marzo 2019 15:25
Berrettini: "Come si fa a non confermare Pioli? Se la Fiorentina prende Di Francesco..." - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Paolo Berrettini, ex c.t. delle nazionali Under 16, 19 e 20, ha parlato oggi  al termine dell'Open Day di Coverciano, soffermandosi sulla guida tecnica della Fiorentina: "Pioli? Lo ritengo un bravo allenatore, lo conosco molto bene. Non capisco perché la Fiorentina non ha intenzione di confermarlo. Di Francesco alla Fiorentina? Sarebbe perfetto, persona seria e preparata, un ottimo allenatore. Con lui, nel caso, la Fiorentina prende un tecnico importante".

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