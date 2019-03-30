Berrettini: "Come si fa a non confermare Pioli? Se la Fiorentina prende Di Francesco..."

Paolo Berrettini, ex c.t. delle nazionali Under 16, 19 e 20, ha parlato oggi al termine dell'Open Day di Coverciano, soffermandosi sulla guida tecnica della Fiorentina: "Pioli? Lo ritengo un bravo al...

Paolo Berrettini, ex c.t. delle nazionali Under 16, 19 e 20, ha parlato oggi al termine dell'Open Day di Coverciano, soffermandosi sulla guida tecnica della Fiorentina: "Pioli? Lo ritengo un bravo allenatore, lo conosco molto bene. Non capisco perché la Fiorentina non ha intenzione di confermarlo. Di Francesco alla Fiorentina? Sarebbe perfetto, persona seria e preparata, un ottimo allenatore. Con lui, nel caso, la Fiorentina prende un tecnico importante".