Berrettini emozionato: “Ho la Fiorentina nel cuore, l’ho iniziata a tifare quando era in serie C”

Matteo Berrettini, tennista italiano di fama mondiale e tra i migliori del mondo, è stato premiato da Dario Nardella con le chiavi della città di Firenze prima di Fiorentina-Lazio sul terreno del Franchi. Intervistato da Sky Sport a bordo campo, ha dichiarato: “Ho provato una grandissima emozione, mio nonno è di Firenze, mio padre è un grande tifoso viola ed è cresciuto con la Fiorentina nel cuore, questa città è parte di me. Quando ho iniziato a tifare io eravamo in serie C, su questo aspetto non sono stato fortunato” conclude Berrettini.

