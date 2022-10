La storia di Andrea, perde la gamba in un incidente, compagni di squadra fanno colletta per la protesi

Era fine agosto quando l’Antella 99, formazione di Promozione toscana, ha ricevuto la notizia che il proprio portiere era stato vittima di un gravissimo incidente. Trasportato all’ospedale, ha subito l’amputazione della gamba destra, mentre le sue condizioni generali sono migliorate nel corso dei giorni grazie a diverse operazioni. Dopo il coma farmacologico indotto, Andrea era riuscito a mettersi in contatto con i suoi compagni.

Estremo difensore classe 2001, è entrato nel cuore della terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio, che prima del trasferimento in una struttura riabilitativa ha deciso di omaggiarlo con la maglia della sua squadra del cuore, quella della Fiorentina, autografata personalmente da Nico González. Non è finita: i suoi amici hanno aperto una raccolta fondi per garantirgli un’adeguata assistenza sanitaria e poter acquistare una protesi che gli permetta di ricostruire una vita autonoma e dignitosa. Si chiama “Un abbraccio per Andrea”, organizzata su Go Found Me, dove sono già stati raccolti oltre 20 mila euro.

