Berrettini, il tifoso viola entra nella storia! E' semifinale in uno slam dopo 42 anni
Matteo Berrettini conquista una storica semifinale agli US Open: l'azzurro ha battuto sull'Arthur Ashe Stadium il francese Gael Monfils, 13^ testa di serie del tabellone, con i parziali di 3-6, 6-3, 6...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 01:15
Matteo Berrettini conquista una storica semifinale agli US Open: l'azzurro ha battuto sull'Arthur Ashe Stadium il francese Gael Monfils, 13^ testa di serie del tabellone, con i parziali di 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6, diventando il primo tennista italiano ad entrare tra i primi 4 di uno Slam sul cemento e l'ultimo a qualificarsi a una semifinale dopo 42 anni. Il tennista è dichiarato tifoso viola