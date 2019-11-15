Berrettini: "Se è più facile vedere me in top-5 o la Fiorentina in CL? Dico che riusciremo tutti e due"
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal tennista italiano Matteo Berrettini: "Se è più facile vedere Berrettini in top cinque o la Fiorentina in Champions League? Bella domanda. Da u...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:14
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal tennista italiano Matteo Berrettini: "Se è più facile vedere Berrettini in top cinque o la Fiorentina in Champions League? Bella domanda. Da un lato potrei sembrare presuntuoso, dall'altro un tifoso deluso e ipercritico. Vale se dico che ci riusciremo tutti e due?".