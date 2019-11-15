Labaro Viola

Berrettini: "Se è più facile vedere me in top-5 o la Fiorentina in CL? Dico che riusciremo tutti e due"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal tennista italiano Matteo Berrettini: "Se è più facile vedere Berrettini in top cinque o la Fiorentina in Champions League? Bella domanda. Da u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:14
Berrettini: "Se è più facile vedere me in top-5 o la Fiorentina in CL? Dico che riusciremo tutti e due" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Champions League
Top
Berrettini
Condividi

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal tennista italiano Matteo Berrettini: "Se è più facile vedere Berrettini in top cinque o la Fiorentina in Champions League? Bella domanda. Da un lato potrei sembrare presuntuoso, dall'altro un tifoso deluso e ipercritico. Vale se dico che ci riusciremo tutti e due?".

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok