Berrettini: "Se è più facile vedere me in top-5 o la Fiorentina in CL? Dico che riusciremo tutti e due"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal tennista italiano Matteo Berrettini: "Se è più facile vedere Berrettini in top cinque o la Fiorentina in Champions League? Bella domanda. Da u...

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal tennista italiano Matteo Berrettini: "Se è più facile vedere Berrettini in top cinque o la Fiorentina in Champions League? Bella domanda. Da un lato potrei sembrare presuntuoso, dall'altro un tifoso deluso e ipercritico. Vale se dico che ci riusciremo tutti e due?".