Il tifoso viola Berrettini a Sanremo: “Questo pubblico non è mica ostile come quello australiano”

Il tifoso viola Matteo Berrettini, numero 6 al mondo del Tennis, è stato ospite d’eccezione del Festival di Sanremo, accolto con grande gioia da Amadeus e Fiorello, le parole del tennista appena tornato dall’Australian Open: “Essere qui è una grande emozione, senza racchetta non mi sento molto a mio agio. Spero di superare i grandi campioni del Tennis, sto lavorando per questo. Il pubblico all’Australian Open non era proprio cosi affettuoso, dopo 4 ore di battaglie ho tirato fuori anche un po’ di carattere ed energia (ha giocato con il tifo contro che lo ha beccato per tutta la partita ndr). Con la mia fidanzata, anche lei tennista, ci vediamo poco perchè vive in Florida e quando ci alleniamo devo farla vincere (ride ndr)” conclude festante Berrettini festeggiato anche molto da Fiorello.

COMMISSO E LE SUE PAROLE SU VLAHOVIC E I SUOI PROCURATORI