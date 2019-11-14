(FOTO) ACF celebra Berrettini vincitore nelle Atp Finals. Ecco il tweet al tennista tifoso
Di seguito riportiamo il Tweet riservato da ACF sul proprio profilo, dedicato al tennista romano e tifosissimo viola Matteo Berrettini. Il numero otto del mondo ha tenuto alto il colore viola nel mond...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 23:12
Di seguito riportiamo il Tweet riservato da ACF sul proprio profilo, dedicato al tennista romano e tifosissimo viola Matteo Berrettini. Il numero otto del mondo ha tenuto alto il colore viola nel mondo del tennis anche oggi con questa fantastica prestazione. Ecco il post: