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(FOTO) ACF celebra Berrettini vincitore nelle Atp Finals. Ecco il tweet al tennista tifoso

Di seguito riportiamo il Tweet riservato da ACF sul proprio profilo, dedicato al tennista romano e tifosissimo viola Matteo Berrettini. Il numero otto del mondo ha tenuto alto il colore viola nel mond...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 23:12
(FOTO) ACF celebra Berrettini vincitore nelle Atp Finals. Ecco il tweet al tennista tifoso -
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Di seguito riportiamo il Tweet riservato da ACF sul proprio profilo, dedicato al tennista romano e tifosissimo viola Matteo Berrettini. Il numero otto del mondo ha tenuto alto il colore viola nel mondo del tennis anche oggi con questa fantastica prestazione. Ecco il post:

(FOTO) ACF celebra Berrettini vincitore nelle Atp Finals. Ecco il tweet al tennista tifoso

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