Berrettini: “Terrei Milenkovic. Mandragora non è un salto di qualità. Priorità Fiorentina? Il grande attaccante”

Il tennista Jacopo Berrettini, fratello di Matteo Berrettini, è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Come nasce la passione per la Fiorentina nella famiglia Berrettini?

“La nostra passione per la Fiorentina parte dai bis-nonni che vivevano a Firenze. Anche mio nonno è di lì mentre mio padre andava ha vissuto la città pur non vivendoci. È una passione che parte da lontano”

Ti è mai capitato di giocare in contemporanea con la Fiorentina e pensare al risultato dei viola?

“Si, direi anche più di una volta (ride, ndr). Una che ricordo in particolare? Purtroppo, Udinese-Fiorentina. Cinque minuti prima di entrare in campo mi arrivò il messaggio della scomparsa di Davide Astori. È un giorno che ricordo con molta tristezza”.

“Io ho iniziato a giocare a tennis a 4-5 anni. Siamo nati all’interno di un circolo di tennis. Matteo smise di giocare per dedicarsi al judo, giocavamo ogni tanto insieme nel weekend. Ma non era preso. Piano piano l’ho convinto, l’ho martellato un pochino e l’ho convinto a tornare. In famiglia giochiamo tutti, mi sembrava assurdo non continuare a farlo. E direi che ho fatto anche bene”.

Ti piacerebbe giocare con qualcosa di viola?

“In queste settimane ho giocato con maglia viola e pantoloncino bianco in Olanda. Non era proprio un viola tipico della Fiorentina, ma ci siamo avvicinati. Comunque mi piacerebbe giocarci, sono abbastanza malato per questi colori”.

Chi è più tifoso della Fiorentina tra i due fratelli Berrettini?

“Qui vinco io”

Qual è stata la sfida più spettacolare negli ultimi 15 anni: Nadal-Djokovic o Ronaldo Messi?

“Secondo me Nadal-Federer perchè divide di più. È il classico del tennis. Ronaldo-Messi è un po’ diverso. Tennis e calcio sono due ambienti diversi, anche perchè nel tennis sei solo in campo. Io sono malato di Messi. Per me è Messi. Sono due sfide pazzesche, tutti e quattro hanno fatto clamorose. Impossibile da ripetere”

Da chi ti ispiri nel tennis?

“Per me Nadal è il numero uno in assoluto. Federer, invece, è il tennis. Fino a poco tempo fa, tifavo Djokovic. Poi gli ultimi atteggiamenti mi hanno fatto un po’ cambiare idea”

Cosa ne pensi di Kyrgios?

“È un fenomeno, ma è un po’ ‘scemo’. Non ci ho mai giocato, ma ci ho svolto un allenamento insieme. Non ci ho parlato molto, ma è un bravo ragazzo. Diciamo potrebbe comportarsi meglio in campo”.

Commentiamo ora le notizie di mercato della Fiorentina.

MILENKOVIC “Non è un’offerta clamorosa quella ricevuta dall’Inter. È un giocatore che ti garantisce tante partite. Conosce l’ambiente e squadra. Sarebbe una perdita importante. Ho letto di un contatto con Umtiti, ma non so quante garanzie possa dare. Ho sempre paura quando una squadra così cede qualcuno. Mi terrei Milenkovic”.

MANDRAGORA “È un nome che viene accostato spesso alla Fiorentina. Parto con il dire che mi dispiace che non sia stato riscattato Torreira, sarà difficile da rimpiazzare anche se Amrabat sta crescendo. Mandragora non è un giocatore da scartare, ma non ti fa fare il salto di qualità”.

QUESTIONE PORTIERE “Ho letto di Vicario, ma ho anche letto che il presidente Corsi ha dichiarato che non c’è nessun offerta per il portiere azzurro. Sicuramente è un reparto dove la Fiorentina deve andare ad investire. Dragowski non ha convinto nella passata stagione. Terracciano non ha fatto male, ma investirei su un profilo più giovane come può essere, appunto, Vicario. Chi preferisco tra Terracciano e Dragowski? Direi Terracciano. Un motivo sicuramente è l’abilità con i piedi, Dragowski non mi dà questa sicurezza. L’anno scorso si è vista la differenza. Quando ha giocato il polacco si è vista la differenza in termini di sicurezza, anche la difesa ne risentiva un po’. Dragowski mi sembrava un po’ fuori da tutto”.

PRIORITÀ “C’è bisogno di un ‘attaccante vero’. Cabral non mi ha convinto fino in fondo. Ha qualità che non sono compatibili con il campionato italiano. È un po’ lento, non mi ha entusiasmato tantissimo. Ha fatto grandi giocate, ci mette impegno. Giocare il prossimo campionato con Cabral titolare con l’Europa ed ambizioni più alte ci vuole un altro attaccante. Considerando anche che quest’anno mancherà anche l’apporto dei 6 mesi di Vlahovic. Anche il metronomo è un ruolo importante, sopratutto perchè hai perso un uomo importante come Torreira. Ma il centravanti rimane comunque la priorità”.

SCAMACCA “Se dovessi scegliere un giocatore da prendere, prenderei Scamacca. Risponderebbe anche all’esigenza di cui parlavo prima del centravanti. È un attaccante molto forte, oltre che giovane”.

BALE “Io lo avrei preso”.

COMMISSO “Commisso uomo ancora non sono riuscito ad inquadrarlo. Ogni tanto mi sembra falso nelle interviste. Sicuramente ci tiene, si vede. Anche solo per il centro sportivo che sta costruendo. Si sta impegnando molto sulla situazione stadio. Ma ogni tanto escono dichiarazioni strane”.

COMMISSIONI “Rispetto al tennis è una situazione un po’ diversa. L’agente prende una cifra concordata con il giocatore. Nel calcio mi sembra una situazione un po’ diversa, lo abbiamo visto in tanti casi, mi sembra che comandano loro o almeno così sembra dai casi che escono, poi esce solo 1% di quello che accade realmente. Stanno uscendo dei prezzi folli, ne discutiamo spesso con il mister e Matteo. È un discorso è un po’ brutto, soprattutto perchè nel tennis non ci sono queste situazioni. I soldi che girano nel calcio sono qualcosa di imbarazzante”.