Il tennista e tifoso viola, Matteo Berrettini, ha parlato su Sky Sport della sua passione per la squadra viola: “Mio nonno paterno è fiorentino e da sempre tifa viola. La sua passione per la Fiorentina l’ha trasmessa sia a mio padre che a mio zio, sono cresciuto guardando le partite della Viola. Le prime le ho viste quando eravamo in C2, siamo partiti da lontano!”.

