Brio: "Berrettini ha un unico e grande difetto. Uno di Roma non può tifare Fiorentina"

Queste le "infelici" parole di Sergio Brio, ex calciatore della Juventus a Radio Rai sul tennista Matteo Berrettini dopo la sua impresa agli US Open di Tennis: "Berrettini ha un unico e grande difetto...

Queste le "infelici" parole di Sergio Brio, ex calciatore della Juventus a Radio Rai sul tennista Matteo Berrettini dopo la sua impresa agli US Open di Tennis: "Berrettini ha un unico e grande difetto. Uno che è di Roma non può tifare Fiorentina, questa cosa non va bene".