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Brio: "Berrettini ha un unico e grande difetto. Uno di Roma non può tifare Fiorentina"

Queste le "infelici" parole di Sergio Brio, ex calciatore della Juventus a Radio Rai sul tennista Matteo Berrettini dopo la sua impresa agli US Open di Tennis: "Berrettini ha un unico e grande difetto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 12:37
Brio: "Berrettini ha un unico e grande difetto. Uno di Roma non può tifare Fiorentina" -
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Queste le "infelici" parole di Sergio Brio, ex calciatore della Juventus a Radio Rai sul tennista Matteo Berrettini dopo la sua impresa agli US Open di Tennis: "Berrettini ha un unico e grande difetto. Uno che è di Roma non può tifare Fiorentina, questa cosa non va bene".

 

 

 

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