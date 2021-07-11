Tuttosport, Kouyaté è il primo nome della Fiorentina per la difesa. Stryger Larsen il sostituto di Lirola?

Fiorentina attiva sul mercato

La Fiorentina sta pensando alla difesa e il nome in prima fila adesso sembra essere quello di Boubakar Kouyaté, 24 anni, del Metz. Piace al nuovo tecnico Italiano per la sua capacità di impostare il gioco. Senza dimenticare Nastasic, ora allo Schalke 04, che ha già vestito la maglia viola in passato e che conosce bene la Serie A così come Firenze. Molto dipenderà dalla partenza o meno di Pezzella e Milenkovic. Inoltre Pol Lirola se dovesse lasciare la Fiorentina i viola potrebbero pensare a Stryger Larsen. Lo scrive Tuttosport.

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