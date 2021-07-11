Fiorentina, parte la nuova stagione. Ecco la lista dei 30 convocati, i 6 Nazionali si aggregano in seguito
La Fiorentina ha convocato 30 giocatori
La Fiorentina si ritroverà oggi, domenica 11 luglio, per svolgere le attività di gestione dell’emergenza Covid-19 previste dal protocollo della FIGC.
Lunedì e martedì, in gruppi separati, i calciatori svolgeranno i consueti test e le visite mediche, mentre da mercoledì fino a venerdì la squadra sarà impegnata, nel corso della giornata, in doppie sedute di allenamento.
Di seguito l’elenco dei convocati:
Portieri
1) ANDONOV Ivan Georgiev (P), 2003
2) DRAGOWSKI Bartlomiej (P), 1997
3) ROSATI Antonio (P), 1983
4) TERRACCIANO Pietro (P), 1990
Difensori
5) BIRAGHI Cristiano, 1992
6) DALLE MURA Christian, 2002
7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio, 1998
8) FERRARINI Gabriele, 2000
9) FRISON Filippo, 2002
10) LIROLA KOSOK Pol Mikel, 1997
11) MILENKOVIC Nikola, 1997
12) RANIERI Luca, 1999
13) TERZIC Aleksa, 1999
14) VENUTI Lorenzo, 1995
Centrocampisti
15) AMRABAT Sofyan, 1996
16) BENASSI Marco, 1994
17) BIANCO Alessandro, 2002
18) BONAVENTURA Giacomo, 1989
19) DUNCAN Joseph Alfred, 1993
20) KRASTEV Dimo Nicolaev, 2003
21) MALEH Youssef, 1998
22) ZURKOWSKI Szymon Piotr, 1997
Attaccanti
23) AGOSTINELLI Vittorio Alberto, 2002
24) CALLEJON BUENO Josè Maria, 1987
25) KOKORIN Aleksandr, 1991
26) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal, 2000
27) MUNTEANU Louis, 2002
28) SAPONARA Riccardo, 1991
29) SOTTIL Riccardo, 1999
30) VLAHOVIC Dusan, 2000
Al gruppo si aggregheranno in una fase successiva:
1) CASTROVILLI Gaetano, 1997
2) GONZALEZ Nicolas Ivan, 1998
3) KOUAME K. Christian Michael, 1997
4) MARTINEZ QUARTA Lucas, 1996
5) PEZZELLA German Alejo, 1991
6) PULGAR FARFAN Erick Antonio, 1994
