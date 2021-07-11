Labaro Viola

Fiorentina, parte la nuova stagione. Ecco la lista dei 30 convocati, i 6 Nazionali si aggregano in seguito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 11:55
News
Fiorentina
Condividi

La Fiorentina si ritroverà oggi, domenica 11 luglio, per svolgere le attività di gestione dell’emergenza Covid-19 previste dal protocollo della FIGC.

Lunedì e martedì, in gruppi separati, i calciatori svolgeranno i consueti test e le visite mediche, mentre da mercoledì fino a venerdì la squadra sarà impegnata, nel corso della giornata, in doppie sedute di allenamento.

Di seguito l’elenco dei convocati:

 

Portieri

1) ANDONOV Ivan Georgiev (P), 2003

2) DRAGOWSKI Bartlomiej (P), 1997

3) ROSATI Antonio (P), 1983

4) TERRACCIANO Pietro (P), 1990

 

Difensori

5) BIRAGHI Cristiano, 1992

6) DALLE MURA Christian, 2002

7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio, 1998

8) FERRARINI Gabriele, 2000

9) FRISON Filippo, 2002

10) LIROLA KOSOK Pol Mikel, 1997

11) MILENKOVIC Nikola, 1997

12) RANIERI Luca, 1999

13) TERZIC Aleksa, 1999

14) VENUTI Lorenzo, 1995

 

Centrocampisti

15) AMRABAT Sofyan, 1996

16) BENASSI Marco, 1994

17) BIANCO Alessandro, 2002

18) BONAVENTURA Giacomo, 1989

19) DUNCAN Joseph Alfred, 1993

20) KRASTEV Dimo Nicolaev, 2003

21) MALEH Youssef, 1998

22) ZURKOWSKI Szymon Piotr, 1997

 

Attaccanti

23) AGOSTINELLI Vittorio Alberto, 2002

24) CALLEJON BUENO Josè Maria, 1987

25) KOKORIN Aleksandr, 1991

26) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal, 2000

27) MUNTEANU Louis, 2002

28) SAPONARA Riccardo, 1991

29) SOTTIL Riccardo, 1999

30) VLAHOVIC Dusan, 2000

 

Al gruppo si aggregheranno in una fase successiva:

1) CASTROVILLI Gaetano, 1997

2) GONZALEZ Nicolas Ivan, 1998

3) KOUAME K. Christian Michael, 1997

4) MARTINEZ QUARTA Lucas, 1996

5) PEZZELLA German Alejo, 1991

6) PULGAR FARFAN Erick Antonio, 1994

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok