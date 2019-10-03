Sabatini: "L'Italia in vista dell'Europeo ha un centrocampo molto forte. Castrovilli è da Nazionale"
Queste le parole rilasciate dal giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva: "L'Italia può diventare una squadra forte in vista del prossimo Europeo. Con Castrovilli, Tonali, Pellegrini, Sensi, Barel...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 18:54
Queste le parole rilasciate dal giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva: "L'Italia può diventare una squadra forte in vista del prossimo Europeo. Con Castrovilli, Tonali, Pellegrini, Sensi, Barella, Verratti e Jorginho il centrocampo ha un livello molto alto".